Dal fenomeno Mudù al teatro | Uccio De Santis arriva ad Agrigento con il nuovo show Scusi per Hollywood?

Il comico pugliese Uccio De Santis tornerà a calcare il palco di Agrigento il 22 aprile, portando in scena il suo nuovo spettacolo intitolato “Scusi, per Hollywood?”. Lo spettacolo sarà ospitato al Palacongressi e rappresenta il ritorno dell’artista in teatro dopo aver partecipato a programmi televisivi come il fenomeno Mudù. L’evento si inserisce in una serie di appuntamenti dedicati all’intrattenimento dal vivo nella città.

Il comico pugliese porta al Palacongressi uno spettacolo tra improvvisazione, personaggi cult e ironia sulla vita quotidiana C’è un’Italia che si racconta meglio ridendo. È quella che Uccio De Santis porterà sul palco del Palacongressi il prossimo 22 aprile con “Scusi, per Hollywood?”, il nuovo spettacolo che segna il ritorno in teatro del comico pugliese. Appuntamento il prossimo 22 aprile per un degli eventi fuori cartellone più attesi. Volto amatissimo della comicità del Sud, De Santis ha costruito la sua carriera tra televisione, cinema e teatri. Dopo gli esordi nei circuiti locali pugliesi, il grande pubblico lo ha conosciuto a fine anni Novanta grazie alla partecipazione a “La sai l’ultima?” per poi consacrarsi con il format Mudù, autentico fenomeno televisivo e popolare. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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