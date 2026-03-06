La Firma | al Nuovo Teatro Scaletta Ninni Bruschetta e Federica De Benedittis

Al Nuovo Teatro Scaletta si è tenuto un nuovo spettacolo nell’ambito della stagione teatrale 25-26 “Abitare il Tempo”, curata dalla direzione artistica di Maurizio Puglisi. La rappresentazione, intitolata “La Firma”, vedeva in scena Ninni Bruschetta e Federica De Benedittis. L’evento ha portato in teatro un pubblico interessato e ha fatto parte del calendario della stagione.

Nuovo appuntamento con la stagione teatrale 25-26 "Abitare il Tempo" del Nuovo Teatro Scaletta con la direzione artistica di Maurizio Puglisi. Domenica 8 marzo alle ore 18,30 in scena "La Firma" scritto e diretto da Claudio Fava, interpretato da Ninni Bruschetta e Federica De Benedittis, una produzione Marche Teatro - Teatro della Città. Lo spettacolo, già sold out da qualche giorno, è ambientato nel parlatorio di un carcere. Ai due lati di un tavolo, un uomo maturo e Teresa, una giovane donna, si confrontano sul segreto innominabile che li ha messi inaspettatamente l'una di fronte all'altro.

"La firma" in anteprima nazionale ad Ancona: sul palco dello 'Sperimentale' Ninni Bruschetta e Federica De BenedittisANCONA – Giovedì 26 febbraio alle 20:30 al Teatro Sperimentale di Ancona, all’interno del cartellone di ‘Scena contemporanea’ di Marche Teatro, va in...

Teatro Verdi di San Severo, stagione 2025/2026: in scena 'A Mirror' con Ninni Bruschetta e GregPer la stagione teatrale 2025 – 2026 organizzata dal Comune di San Severo in collaborazione con Puglia Culture, al Teatro Giuseppe Verdi mercoledì 11...

Padre e figlia, verità e inganni: La Firma di Claudio Fava in scena al Teatro Massimo di SiracusaProdotto da Teatro della Città – Centro di Produzione Teatrale di Catania e Marche Teatro, lo spettacolo si muove tra memoria, identità e giustizia, mettendo in scena una delle verità più difficili da ... siracusanews.it

Teatro, La firma, il nuovo dramma di Claudio Fava debutta ad Ancona: viaggio tra memoria e ferite della dittatura argentinaDebutta il 26 febbraio al Teatro Sperimentale di Ancona La firma, il nuovo spettacolo scritto e diretto da Claudio Fava. Un’opera intensa sulla memoria dei desaparecidos argentini, il conflitto tra ... corrieretneo.it

