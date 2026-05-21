Marianella Garcia | 40 anni di impegno e un musical per i minori

Da ameve.eu 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una piccola realtà di Lineri ha sostenuto nel tempo l’accesso a servizi e attività per circa 30.000 minori, grazie a un’organizzazione dedicata e a un impegno costante. Marianella Garcia, 40 anni di attività nel settore, ha guidato questa iniziativa, coinvolgendo professionisti specializzati nel presidio territoriale. Recentemente, è stato avviato un musical dedicato ai minori, come parte delle attività promosse dalla struttura. La gestione del progetto coinvolge un team di esperti che operano quotidianamente sul territorio.

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? Domande chiave Come ha fatto una piccola realtà di Lineri a sostenere 30.000 minori? Chi sono i professionisti che oggi gestiscono questo presidio territoriale? Perché il modello di Don Visalli è diventato un pilastro sociale? Cosa racconterà il musical stasera sull'impegno per i senza voce??? In Breve Oltre 30mila minori e 10mila nuclei familiari sostenuti in 40 anni di attività. Musical di Giovanni Salamone stasera 21 maggio all'Auditorium Nelson Mandela di Misterbianco. Fondazione . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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