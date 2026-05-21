Marianella Garcia | 40 anni di impegno e un musical per i minori

Una piccola realtà di Lineri ha sostenuto nel tempo l’accesso a servizi e attività per circa 30.000 minori, grazie a un’organizzazione dedicata e a un impegno costante. Marianella Garcia, 40 anni di attività nel settore, ha guidato questa iniziativa, coinvolgendo professionisti specializzati nel presidio territoriale. Recentemente, è stato avviato un musical dedicato ai minori, come parte delle attività promosse dalla struttura. La gestione del progetto coinvolge un team di esperti che operano quotidianamente sul territorio.

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