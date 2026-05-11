A Giulianova, si sta celebrando il quarantennale di Scout che da sempre uniscono impegno comunitario, fede e rispetto per la natura. In occasione di questa ricorrenza, si discutono le prospettive di sviluppo del territorio attraverso il nuovo premio intitolato a una figura locale. Contestualmente, sono in programma diverse iniziative al Parco Franchi, rivolte a coinvolgere le famiglie e promuovere attività all’aria aperta.

? Domande chiave Come cambierà il territorio grazie al nuovo premio Francesca Flamminii?. Quali attività sono previste per coinvolgere le famiglie al Parco Franchi?. Chi sono i volontari che hanno costruito questa storia dal 1986?. Dove si svolgeranno i momenti conclusivi delle celebrazioni al Kursaal?.? In Breve Programma dal 21 al 24 maggio 2026 tra Rosario e attività al Parco Franchi.. Sabato 23 maggio ore 18:00 rito dell'Alza Bandiera e rinnovo della Promessa Scout.. Domenica 24 maggio Santa Messa a San Pietro e premiazione al Kursaal.. Istituzione Premio Francesca Flamminii per valorizzare l'impegno educativo nel territorio giuliese.....🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scout a Giulianova: 40 anni di impegno tra fede e natura

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