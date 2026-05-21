Maria Oggionni la biologa accoltellata mentre cercava di soccorrere un cane Non dobbiamo mai smettere di aiutare gli altri – Il video

Nella notte nel lodigiano, una biologa è stata ferita con un coltello mentre tentava di aiutare un cane in difficoltà. La donna è stata portata in ospedale e non si trova più in pericolo di vita. L’incidente si è verificato mentre la biologa si avvicinava all’animale, e le circostanze precise sono ancora da chiarire. Un video dell’accaduto è stato diffuso, mostrando le fasi dell’intervento e i momenti successivi. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla situazione di emergenza legata agli animali abbandonati.

Non è più in pericolo di vita Maria Oggionni, la biologa accoltellata mentre cercava di assistere un cane che sembrava in difficoltà, l’altra notte nel lodigiano. La donna, arrivata agli Spedali civili di Brescia in codice rosso, ha ringraziato ai microfoni del TG1 «tutto il personale del 118 dell’elisoccorso: hanno una professionalità una umanità, una empatia, che non potrò mai dimenticare .sono qua a raccontare la mia storia oggi perché il servizio sanitario mi ha salvata». Maria ha ricevuto tre coltellate all’addome e al braccio. Ricorda il ragazzo che l’ha colpita, proprietario dell’animale che si sarebbe trovato in difficoltà sul ciglio della provinciale. 🔗 Leggi su Open.online

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Accoltellata da uno sconosciuto a Lodi, biologa lascia la terapia intensiva: si cerca laggressore

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