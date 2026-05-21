Una biologa rimasta ferita da un coltello durante un episodio avvenuto nel lodigiano si è rivolta ai media dal letto d’ospedale. La donna ha dichiarato di aver considerato di lasciar perdere, ma di aver comunque deciso di aiutare un cane in difficoltà. L’aggressore, ancora irreperibile, ha colpito la biologa mentre si trovava in auto. La vicenda ha attirato l’attenzione sull’episodio di violenza e sulle condizioni della donna, che si è detta pronta a intervenire di nuovo in situazioni simili.

AGI - "Ho pensato di morire ma mi fermerei ancora a soccorrere quel cane": lo ha detto al Tg1 dal letto d'ospedale Maria Oggionni, la biologa accoltellata mentre era in auto nel lodigiano da un uomo ancora in fuga. La donna ha poi di ringraziato tutto il personale del servizio sanitario che l'ha salvata. "Non dobbiamo smettere di avere questo istinto di aiutare gli altri perché senno che mondo sarebbe .", ha commentato la biologa. La procura indaga per rapina aggravata e lesioni, per ora contro ignoti. L'aggressione è avvenuta ieri, poco prima delle 19, mentre la 54enne rincasava. La donna, scrive il Cittadino di Lodi, lavora all'Asst locale e si sarebbe fermata con l'auto lungo la provinciale 27 per soccorrere un cane. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - La biologa accoltellata parla al Tg1: "Mi fermerei di nuovo a soccorrere quel cane"

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