Donna scende dall' auto e viene accoltellata | si era fermata per aiutare un cane

Una donna di 54 anni è stata accoltellata mentre si trovava sul ciglio della strada a Castelgerundo, nel Lodigiano. La donna, che si era fermata per aiutare un cane, è stata raggiunta da un colpo di arma bianca. È stata trasportata in ospedale e attualmente si trova in condizioni che richiedono cure mediche. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno ricostruendo quanto accaduto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui