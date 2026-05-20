Donna scende dall' auto e viene accoltellata | si era fermata per aiutare un cane
Una donna di 54 anni è stata accoltellata mentre si trovava sul ciglio della strada a Castelgerundo, nel Lodigiano. La donna, che si era fermata per aiutare un cane, è stata raggiunta da un colpo di arma bianca. È stata trasportata in ospedale e attualmente si trova in condizioni che richiedono cure mediche. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno ricostruendo quanto accaduto.
È ancora ricoverata all'ospedale Civile di Brescia la donna di 54 anni accoltellata sul ciglio della strada a Castelgerundo, nel Lodigiano. L’aggressione è avvenuta nella serata di martedì 19 maggio. Trasferita d’urgenza nell’ospedale bresciano, la donna - una biologa residente in provincia di. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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