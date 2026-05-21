Maria Grazia Cucinotta la menopausa a 32 anni e quel sogno mai realizzato di avere altri figli

Da gravidanzaonline.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il Riviera International Film Festival, l’attrice ha rilasciato un’intervista a Vanity Fair in cui ha affrontato diversi temi. Ha parlato di violenza di genere, stereotipi e comportamenti sessisti, concentrandosi sulla sua esperienza personale. Ha anche condiviso il suo desiderio di avere altri figli, un sogno che non si è mai concretizzato, e ha raccontato di aver affrontato la menopausa a soli 32 anni. La conversazione si è focalizzata su questioni sociali e personali senza entrare in dettagli intimi.

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Ospite del Riviera International Film Festival, Maria Grazia Cucinotta ha concesso una lunga intervista a Vanity Fair, nel corso della quale ha parlato di violenza di genere, di stereotipi e comportamenti sessisti, ma anche del desiderio, mai realizzato, di poter allargare la famiglia. La 57enne attrice è infatti sposata da 31 anni con il produttore Giulio Violati, con cui ha avuto l’unica figlia Giulia; una decisione obbligata e non volontaria, per via della menopausa precoce che l’ha riguardata. “In realtà sono andata in menopausa molto presto, a 32 anni, dopo la nascita di mia figlia, e all’inizio quasi non me ne sono accorta – ha spiegato Cucinotta – Poi, dopo tutte le cure ormonali che avevo affrontato nel tentativo di avere un secondo figlio, a un certo punto ho deciso di fermarmi e di vivere questa fase così com’era. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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Maria Grazia Cucinotta: «Sono andata in menopausa a 32 anni dopo la nascita di mia figlia»

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