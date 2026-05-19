Maria Grazia Cucinotta | Sono andata in menopausa a 32 anni all' inizio quasi non me ne sono accorta Avrei voluto altri figli
Durante un'intervista al Riviera International Film Festival, l’attrice ha condiviso alcuni aspetti della sua vita personale. Ha raccontato di aver affrontato la menopausa a 32 anni, situazione che ha scoperto senza accorgersene inizialmente. Ha anche rivelato di desiderare altri figli, un pensiero che ha avuto nel corso degli anni. La conversazione si è concentrata su quarant’anni di carriera nel cinema, ma anche su temi legati alla vita privata e alla maternità.
Maria Grazia Cucinotta si è raccontata senza filtri al Riviera International Film Festival, in una lunga intervista rilasciata a Vanity Fair che ha ripercorso quarant'anni di carriera tra cinema, vita privata e maternità, temi personali e collettivi. Al centro anche il tema della menopausa. 🔗 Leggi su Today.it
Maria Grazia Cucinotta: «Sono andata in menopausa a 32 anni dopo la nascita di mia figlia»
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#MariaGraziaCucinotta racconta la menopausa arrivata a 32 anni dopo la nascita della figlia e il desiderio rimasto di avere altri bambini. L’attrice torna anche sulla violenza contro le donne e sulle difficoltà nel cinema italiano. x.com
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