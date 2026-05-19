Maria Grazia Cucinotta | Sono andata in menopausa a 32 anni all' inizio quasi non me ne sono accorta Avrei voluto altri figli

Da today.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un'intervista al Riviera International Film Festival, l’attrice ha condiviso alcuni aspetti della sua vita personale. Ha raccontato di aver affrontato la menopausa a 32 anni, situazione che ha scoperto senza accorgersene inizialmente. Ha anche rivelato di desiderare altri figli, un pensiero che ha avuto nel corso degli anni. La conversazione si è concentrata su quarant’anni di carriera nel cinema, ma anche su temi legati alla vita privata e alla maternità.

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Maria Grazia Cucinotta si è raccontata senza filtri al Riviera International Film Festival, in una lunga intervista rilasciata a Vanity Fair che ha ripercorso quarant'anni di carriera tra cinema, vita privata e maternità, temi personali e collettivi. Al centro anche il tema della menopausa. 🔗 Leggi su Today.it

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Maria Grazia Cucinotta: «Sono andata in menopausa a 32 anni dopo la nascita di mia figlia»

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