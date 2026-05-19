Maria Grazia Cucinotta | Sono andata in menopausa a 32 anni all' inizio quasi non me ne sono accorta Avrei voluto altri figli

Durante un'intervista al Riviera International Film Festival, l’attrice ha condiviso alcuni aspetti della sua vita personale. Ha raccontato di aver affrontato la menopausa a 32 anni, situazione che ha scoperto senza accorgersene inizialmente. Ha anche rivelato di desiderare altri figli, un pensiero che ha avuto nel corso degli anni. La conversazione si è concentrata su quarant’anni di carriera nel cinema, ma anche su temi legati alla vita privata e alla maternità.

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