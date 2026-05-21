Maria Elene Delia Global Sumud Flotilla | L’Italia non pagherà i biglietti i voli di rientro a nostro carico
Gli attivisti italiani coinvolti nel progetto Global Sumud Flotilla hanno ricevuto una comunicazione ufficiale secondo cui l’Italia non si farà carico dei costi dei biglietti di ritorno. In particolare, si specifica che i voli di rientro saranno a carico degli stessi attivisti, senza supporto da parte della Farnesina, come già accaduto in precedenti occasioni. Questa decisione riguarda le modalità di supporto per il rientro nel Paese di origine degli attivisti coinvolti nel progetto.
Tempo di lettura: < 1 minuto “Gli attivisti italiani, come già successo in passato, non potranno contare sul supporto della Farnesina per i biglietti di rientro nel nostro Paese”. Lo riferisce Maria Elena Delia, portavoce italiana della Global Sumud Flotilla. “I costi saranno a carico del movimento” aggiunge. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
LLe parole di Maria Elena Delia, referente Global Sumud Flotilla, ai microfoni di Urto
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