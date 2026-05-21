Maria Elene Delia Global Sumud Flotilla | L’Italia non pagherà i biglietti i voli di rientro a nostro carico

Gli attivisti italiani coinvolti nel progetto Global Sumud Flotilla hanno ricevuto una comunicazione ufficiale secondo cui l’Italia non si farà carico dei costi dei biglietti di ritorno. In particolare, si specifica che i voli di rientro saranno a carico degli stessi attivisti, senza supporto da parte della Farnesina, come già accaduto in precedenti occasioni. Questa decisione riguarda le modalità di supporto per il rientro nel Paese di origine degli attivisti coinvolti nel progetto.

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