Flotilla la portavoce italiana a Open | Trattati come criminali è un nuovo livello di violenza E la Farnesina non pagherà i voli di rientro

Una portavoce italiana di un'organizzazione ha denunciato di essere stata trattata come un criminale, descrivendo la situazione come un nuovo livello di violenza. Ha aggiunto che i loro avvocati hanno fornito un resoconto dei colloqui avvenuti la sera precedente, definendolo agghiacciante. La stessa portavoce ha affermato che la Farnesina non coprirà le spese per i voli di ritorno. La comunicazione è stata pubblicata attraverso un messaggio diffuso sui canali ufficiali dell'organizzazione.

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