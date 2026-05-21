Flotilla la portavoce italiana a Open | Trattati come criminali è un nuovo livello di violenza E la Farnesina non pagherà i voli di rientro
Una portavoce italiana di un'organizzazione ha denunciato di essere stata trattata come un criminale, descrivendo la situazione come un nuovo livello di violenza. Ha aggiunto che i loro avvocati hanno fornito un resoconto dei colloqui avvenuti la sera precedente, definendolo agghiacciante. La stessa portavoce ha affermato che la Farnesina non coprirà le spese per i voli di ritorno. La comunicazione è stata pubblicata attraverso un messaggio diffuso sui canali ufficiali dell'organizzazione.
«Gli avvocati ieri sera molto tardi ci hanno riportato il resoconto dei dialoghi che hanno avuto ed è un resoconto agghiacciante. L’hanno proprio definito un “ nuovo livello di violenza ” utilizzato nei confronti degli attivisti sia durante l’abbordaggio, che quando sono stati portati a bordo di questa nave prigione dove c’erano i container». È la denuncia di Maria Elena Delia, portavoce italiana della Flotilla, che a Open ricostruisce le ore drammatiche successive al blitz delle forze israeliane. Un assalto che ha fatto sobbalzare i canali diplomatici e che ora rischia di trasformarsi in un caso internazionale. L’Italia ha infatti chiesto... 🔗 Leggi su Open.online
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