Alle prime luci del mattino di giovedì, alle 7 ora locale e alle 6 in Italia, la Global Sumud Flotilla si trovava quasi in acque greche, vicino alle coste di Creta. Durante l’operazione, sono state abbordate 22 delle 58 barche che componevano la flottiglia. Il nostro inviato ha riferito di essere riuscito a mettersi in salvo, dopo aver cercato di raggiungere le rive senza essere intercettato.

Siamo quasi in acque greche. Sorge il sole dalle rocce di Creta. Ce l’abbiamo fatta. Qui, alle 7 del mattino di giovedì che corrispondono alle 6 italiane, non dovrebbero venire a prenderci. Altre barche sono davanti a noi, già al riparo. Sulla nostra, ViviSabra, abbiamo forzato il motore fin quasi a fonderlo, oltre i 2500 giri al minuto, per metterci in salvo correndo verso Creta e le sue acque “europee”. Come aveva indicato l’organizzazione della Global Sumud Flotilla quando è apparso chiaro che volevano intercettare il maggior numero possibile barche, non solo intimidire. È stato un atto di “pirateria”, denuncia la Global Sumud Flotilla. Almeno 22 imbarcazioni su 58 sono state abbordate dalla Marina israeliana a oltre 600 miglia nautiche da Tel Aviv.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Global Sumud Flotilla, abbordate 22 barche su 58 al largo di Creta. Il racconto del nostro inviato: “Siamo fuggiti per metterci in salvo”

Notizie correlate

La Global Sumud Flotilla è stata intercettata vicino a CretaLa Global Sumud Flotilla dice che delle imbarcazioni militari che si sono auto-identificate come israeliane hanno intercettato alcune navi della...

La Global Sumud Flotilla è stata bloccata vicino a CretaNella tarda serata di mercoledì gli organizzatori della Global Sumud Flotilla hanno detto che alcune imbarcazioni militari che si sono...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Global Sumud Flotilla: 'Civili rapiti nel Mediterraneo, è pirateria'; Trotskisti turchi, antifa berlinesi, libertari ucraini: il mondo sale sulla Sumud Flotilla; C’è una nuova Flotilla in partenza per Gaza; Global Sumud Flotilla, abbordate 22 barche su 58 al largo di Creta. Il racconto del nostro inviato: Siamo fuggiti per metterci in salvo.

Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in IranLe nostre imbarcazioni sono state avvicinate da motoscafi militari, che si sono autodefiniti israeliani, i quali, puntando laser e armi d'assalto semiautomatiche, hanno ordinato ai partecipanti di ... tg24.sky.it

Global Sumud Flotilla, abbordate 22 barche su 58 al largo di Creta. Il racconto del nostro inviato: Siamo fuggiti per metterci in salvoSiamo quasi in acque greche. Sorge il sole dalle rocce di Creta. Ce l’abbiamo fatta. Qui, alle 7 del mattino di giovedì che corrispondono alle 6 italiane, non dovrebbero venire a prenderci. Altre ... ilfattoquotidiano.it

MEDIO ORIENTE | La Global Sumud Flotilla, diretta a Gaza per portare aiuti umanitari, è stata intercettata nella notte dalle motovedette israeliane a ovest di Creta in acque internazionali. Secondo quanto reso noto dagli attivisti, si sono perse le comunicazioni - facebook.com facebook

Global Sumud Flotilla: "Le nostre navi fermate da motoscafi israeliani" x.com