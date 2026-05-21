Margherita Lega morta cadendo da una teleferica in Piemonte | una condanna e un'assoluzione
Nel luglio 2024, una donna di 41 anni è deceduta in Piemonte, cadendo da una teleferica a Calasca-Castiglione. La vicenda ha portato a due decisioni giudiziarie differenti: una condanna e un’assoluzione. Le sentenze sono state emesse in relazione alla causa della morte e alle responsabilità coinvolte, senza ulteriori dettagli sui procedimenti o i soggetti coinvolti. La vicenda si è conclusa con queste due pronunce, senza indicazioni su eventuali sviluppi successivi.
Margherita Lega, 41 anni, morì nel luglio 2024 precipitando da una teleferica a Calasca-Castiglione, in Piemonte: per quella tragedia sono state emesse una sentenza di condanna e una di assoluzione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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