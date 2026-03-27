Cinque panetti di hashish nell' abitazione | scatta una condanna e una assoluzione

Nel tribunale di Napoli Nord si è concluso il processo di primo grado che ha coinvolto un uomo e una donna di Casal di Principe, accusati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Durante l’udienza sono stati trovati cinque panetti di hashish nell’abitazione degli imputati. Alla fine, una delle due persone è stata condannata, mentre l’altra ha ottenuto l’assoluzione.

Un anno e 4 mesi (pena sospesa) per un 37enne, assolta la 36enne: erano imputati per spaccio e detenzione di stupefacenti Il giudice ha condannato A. C., 37 anni, alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione, concedendo la sospensione condizionale. Assolta invece una 36enne. Il pubblico ministero aveva richiesto per entrambi una condanna a due anni. I due imputati, difesi dagli avvocati Mirella Baldascino e Leonardo Baldascino, erano stati coinvolti in un’indagine scaturita da un controllo effettuato il 2 febbraio 2024 presso la loro abitazione. Nel corso della perquisizione, gli investigatori rinvennero cinque panetti e una porzione di un ulteriore panetto di hashish, oltre a quantitativi di marijuana. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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