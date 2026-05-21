Margherita Laterza presenta a Roma Caprilegio e ne firma la regia

A Roma si è tenuta la presentazione di Caprilegio, un docufilm diretto da Margherita Laterza, che ha anche creato il suo primo EP, in uscita il 5 giugno. L'evento ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori e del pubblico interessato alle produzioni artistiche indipendenti. La regista ha spiegato di aver lavorato sia sulla parte visiva del film che sulla musica, che accompagna il progetto. La proiezione si è svolta in un contesto dedicato alla promozione cinematografica e musicale.

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