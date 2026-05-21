Margherita Laterza presenta a Roma Caprilegio e ne firma la regia
A Roma si è tenuta la presentazione di Caprilegio, un docufilm diretto da Margherita Laterza, che ha anche creato il suo primo EP, in uscita il 5 giugno. L'evento ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori e del pubblico interessato alle produzioni artistiche indipendenti. La regista ha spiegato di aver lavorato sia sulla parte visiva del film che sulla musica, che accompagna il progetto. La proiezione si è svolta in un contesto dedicato alla promozione cinematografica e musicale.
A Roma grande evento per la presentazione di Caprilegio, docufilm che porta la regia di Margherita Laterza e per il quale ha realizzato anche il suo primo Ep, in uscita il 5 giugno Caprilegioarriva a Roma con una serie di eventi dove Margherita Laterza presenta il suo progetto a cui tiene tanto e per il quale ha vinto ilPremio alla Miglior Regia al Bif&st 2026, nella sezionePer il Cinema Italiano.Venerdì 22 maggio verrà proiettato a Roma, a Palazzo San Lorenzo, il docufilm, alle ore 21, a cui poi seguirà un concerto.Caprilegioè, infatti, anche l’omonimo titolo del suo EP in uscita venerdì 5 giugno, che presenterà in anteprima per questa occasione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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