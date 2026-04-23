Il casertano Edoardo De Angelis firma la regia della Tosca in scena alla Reggia di Caserta

Alla Reggia di Caserta è in scena la produzione della Tosca, opera di Giacomo Puccini diretta dal regista casertano Edoardo De Angelis. Lo spettacolo si svolge in uno dei luoghi più riconoscibili e visitati del territorio, attirando numerosi appassionati e visitatori. La rappresentazione si inserisce in un cartellone di eventi dedicati alla musica lirica, offrendo al pubblico un'occasione di fruire di un classico in un contesto storico e architettonico di grande richiamo.

Tempo di lettura: 2 minuti La Tosca di Giacomo Puccini arriva alla Reggia di Caserta. La grande opera torna protagonista in una delle cornici più iconiche e suggestive al mondo. Venerdì 24 luglio 2026, in Piazza Carlo di Borbone, davanti alla maestosa reggia vanvitelliana, andrà in scena una nuova, imponente, produzione della Tosca, destinata a essere tra gli eventi lirici più attesi della stagione. Per la prima volta, il capolavoro pucciniano prenderà vita in questo spazio monumentale in un allestimento capace di dialogare con la grandiosità architettonica del luogo, trasformandolo in un teatro a cielo aperto di straordinario impatto. La regia di quest’opera lirica è affidata a Edoardo De Angelis, tra i più autorevoli registi del panorama italiano, noto per la sua capacità di coniugare profondità narrativa e forza visiva.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Il casertano Edoardo De Angelis firma la regia della Tosca, in scena alla Reggia di Caserta Notizie correlate Leggi anche: Alla Reggia di Caserta la Tosca di Puccini con Carmen Giannattasio e la regia di Edoardo De Angelis Caserta capitale della lirica: arriva la “Tosca” di Puccini alla ReggiaLa grande lirica approda in una delle location più iconiche al mondo: sarà la Reggia di Caserta a fare da scenario, venerdì 24 luglio 2026 alle ore... Approfondimenti e contenuti Reggia di Caserta, in scena la Tosca col soprano Carmen Giannattasio e la regia di Edoardo De AngelisCaserta - La monumentalità della Reggia si trasforma in palcoscenico e accoglie uno dei capolavori assoluti della lirica. Venerdì 24 luglio, alle ore 21, in ... pupia.tv Carmen Giannattasio protagonista alla Reggia di Caserta della Tosca firmata Edoardo De AngelisLa grande opera torna protagonista in una delle cornici più iconiche e suggestive al mondo. Alla Reggia di Caserta arriva Tosca di Giacomo Puccini per la regia di Edoardo De Angelis, con la star dell ... primapress.it