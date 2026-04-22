Catanzaro madre si getta dal balcone di casa al terzo piano coi tre figli | morta la donna e due bimbi

Una donna si è lanciata dal balcone del terzo piano della propria abitazione insieme ai tre figli piccoli. La donna è deceduta, mentre un bambino di quattro anni e un neonato di quattro mesi hanno riportato ferite che sono state giudicate gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvare la madre. I due bambini sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso.

La donna si è lanciata dal balcone del terzo piano con i tre figli piccoli. Morta lei, un bimbo di 4 anni e un neonato di 4 mesi. Gravissima una bimba ricoverata in Rianimazione all’Ospedale Pugliese.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Catanzaro, mamma si getta dal balcone con i figli: morta la donna e i 2 bimbi, gravissima la figliaCatanzaro, tragedia nella notte in via Zanotti Bianco, dove una donna si è lanciata dal terzo piano di uno stabile insieme ai suoi tre figli. Catanzaro, donna si lancia dal balcone con i suoi tre figli: si salva solo la figliaNella notte a Catanzaro in via Zanotti Bianco una donna si è lanciata dal terzo piano di uno stabile insieme ai suoi tre figli. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Catanzaro, madre si lancia dal balcone con i figli: tragedia nella notte; Catanzaro, mamma si getta dal balcone con tre figli. Tre morti e un ferito; Donna si getta dal balcone con i figli a Catanzaro, muoiono lei e due bambini. Una è grave; Mamma si getta dal balcone con i tre figli piccoli, muoiono lei e due bambini. La terza in condizioni disperate. Madre si getta dal terzo piano con in braccio i figli: tre morti e una feritaTragedia nella notte a Catanzaro in via Zanotti Bianco, dove una donna si è lanciata dal terzo piano di uno stabile insieme ai suoi tre figli. La donna e due bimbi sono morti sul colpo, la terza figli ... rainews.it Tragedia a Catanzaro, donna si getta dal balcone di casa con i figli. Muore lei e due bambiniTragedia nella notte a Catanzaro. Una donna infatti si è lanciata dal balcone di casa con in braccio i suoi figli. E’ morta sul colpo con due dei suoi bambini di 4 anni e 4 mesi. La terza una bimba di ... catanzaroinforma.it Catanzaro, si getta dal balcone con i figli: morta mamma e 2 bimbi, grave la figlia - facebook.com facebook Sassuolo, nel caso (molto probabile) di addio di Grosso, uno dei profili più indicati per la sostituzione è quello di Alberto Aquilani, che tanto bene sta facendo al Catanzaro. @sportmediaset x.com