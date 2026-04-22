Catanzaro madre si getta dal balcone di casa al terzo piano coi tre figli | morta la donna e due bimbi

Da fanpage.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna si è lanciata dal balcone del terzo piano della propria abitazione insieme ai tre figli piccoli. La donna è deceduta, mentre un bambino di quattro anni e un neonato di quattro mesi hanno riportato ferite che sono state giudicate gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvare la madre. I due bambini sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso.

La donna si è lanciata dal balcone del terzo piano con i tre figli piccoli. Morta lei, un bimbo di 4 anni e un neonato di 4 mesi. Gravissima una bimba ricoverata in Rianimazione all’Ospedale Pugliese.🔗 Leggi su Fanpage.it

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