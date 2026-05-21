In diverse aziende del settore della pulizia, i lavoratori si trovano attualmente senza stipendio e costretti a prendere ferie forzate. Le modifiche negli appalti sono avvenute senza consultare i sindacati, sollevando domande sulla gestione delle transizioni contrattuali. Alcuni dipendenti sono stati indotti a presentare dimissioni volontarie, situazione che ha generato preoccupazioni tra le organizzazioni sindacali e gli stessi lavoratori coinvolti. La vicenda evidenzia criticità nelle procedure di cambio appalto e nelle modalità di gestione del personale.

? Domande chiave Come hanno fatto le aziende a cambiare appalto senza avvisare i sindacati?. Perché i lavoratori sono stati costretti a dare le dimissioni volontarie?. Chi ha deciso di escludere i rappresentanti RSA dal nuovo contratto?. Come faranno le famiglie a sopravvivere senza stipendio da quattro mesi?.? In Breve Metà dei lavoratori Albasan srl in ferie forzate da quattro mesi senza stipendio.. Passaggio tra Albasan srl e Alba.san. Service srl senza consultazione sindacale preventiva.. Tre rappresentanti RSA esclusi dal riassorbimento per dimissioni volontarie imposte.. Tavolo istituzionale con Regione Abruzzo fissato a Pescara per il 3 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Marelli: ferie forzate e stipendi mancanti per i lavoratori della pulizia

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