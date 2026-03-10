Stipendi in ritardo e ferie forzate in un appalto Fincantieri scatta lo stato di agitazione

La Fiom Cgil di Venezia ha annunciato lo stato di agitazione tra i lavoratori di una ditta in appalto di Fincantieri a Marghera, specializzata nella costruzione di navi. Le segnalazioni riguardano ritardi negli stipendi e ferie forzate imposte ai dipendenti, che lavorano nel settore delle costruzioni navali. La situazione ha portato all’intervento sindacale per evidenziare le condizioni dei lavoratori coinvolti.

La Fiom Cgil denuncia: la ditta ha sospeso l'attività e messo in ferie i dipendenti, tensioni con il titolare. Chiesto un intervento del committente. «Basta abusi a Marghera» La Fiom Cgil di Venezia esprime forte preoccupazione per quel che sta accadendo ai lavoratori di una ditta in appalto di Fincantieri a Marghera, che si occupa di costruzioni navali. Da settimane i lavoratori denunciano una situazione gravissima: l'azienda, spiega il sindacato, ha sospeso di fatto l'attività lasciando i dipendenti a casa e imponendo loro ferie che, in molti casi, non risultano nemmeno maturate. A ciò si aggiunge il mancato pagamento delle retribuzioni. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

