Ferie forzate a Dubai il cuoco Erik Bosi e l’inferno della vacanza finita sotto le bombe

Erik Bosi, sua moglie e il loro bambino sono tornati in Italia dopo un periodo di ferie a Dubai che si è concluso con un atterraggio all’aeroporto di Fiumicino sabato scorso alle 19. La permanenza è stata interrotta da cancellazioni di voli e da giorni di attesa in un contesto segnato da tensioni e violenze, che hanno messo fine alle vacanze forzate.

Modena, 11 marzo 2026 – Giorni di attesa, voli cancellati poi il rientro con un aereo atterrato all'aeroporto di Fiumicino, sabato scorso alle 19, che ha messo la parola fine alle ferie forzate a Dubai di Erik Bosi, della moglie Simonetta Toffali e del figlioletto Gabriele. La famiglia di Erik, noto cuoco dell'agriturismo La Castellina a Fossa di Concordia, non poteva di certo immaginare che la settimana di vacanza si sarebbe trasformata, bloccati dalle bombe a Dubai, in giorni d'angoscia e attesa. A parlare di quella permanenza forzata negli Emirati, meta della loro vacanza da tre anni, è Simonetta. "I soldi sono finiti, siamo disperati":...