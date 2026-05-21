Mare inquinato scattano altri divieti di balneazione
A Genova sono stati introdotti nuovi divieti di balneazione dopo i risultati dei campionamenti effettuati da Arpal il 19 maggio. In base alle analisi, il vicesindaco ha firmato un'ordinanza che vieta temporaneamente il bagno in alcune aree della città. La decisione è stata presa su proposta dell’assessora all’Ambiente e riguarda zone specifiche dove i livelli di inquinamento sono risultati sopra i limiti stabiliti. La misura è stata comunicata ufficialmente attraverso l’ordinanza comunale.
Scattano nuovi divieti di balneazione a Genova. A seguito dei campionamenti eseguiti da Arpal lo scorso 19 maggio, il vicesindaco Alessandro Terrile - su proposta dell'assessora all'Ambiente Silvia Pericu - ha firmato un'ordinanza che stabilisce un divieto temporaneo in alcune zone.Divieto di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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Mare inquinato, scatta un divieto di balneazioneA seguito dei campionamenti eseguiti da Arpal lunedì 18 maggio, è scattato un divieto temporaneo di balneazione.
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