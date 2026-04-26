Ischia scattano divieti di balneazione in due zone dell’isola

A Ischia sono state emesse due ordinanze temporanee di divieto di balneazione in due zone dell’isola. La decisione è stata presa dopo i controlli effettuati dall’Arpac sulla qualità delle acque, che hanno evidenziato risultati non conformi ai parametri di sicurezza. Le misure rimarranno in vigore fino a quando non saranno completati i nuovi campionamenti e i successivi controlli. Le aree interessate sono considerate di particolare importanza strategica per l’isola.

Ordinanze temporanee dopo i controlli Arpac sulla qualità delle acque. Stop cautelativo in attesa di nuovi campionamenti: coinvolti due tratti strategici dell’isola d'Ischia. Due ordinanze di divieto di balneazione sono state adottate nei comuni di Ischia e Serrara Fontana a seguito degli ultimi controlli effettuati dall’Arpac sulla qualità delle acque. I provvedimenti riguardano un tratto del Lido di Ischia e l’area marina di Sant’Angelo, due zone particolarmente frequentate e di forte richiamo turistico. In entrambi i casi si tratta di misure temporanee previste dalla normativa, adottate in via precauzionale in attesa di ulteriori campionamenti che potranno eventualmente consentire la revoca dei divieti.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Ischia, scattano divieti di balneazione in due zone dell’isola Notizie correlate Leggi anche: Epatite A: il contagio raggiunge Ischia, scattano i divieti anche nei comuni isolani Scossa di terremoto a Ischia: magnitudo 2.6 avvertita in diversi comuni dell’isolaUn pomeriggio di apprensione ha interessato l’isola di Ischia, dove alle 15:26 di venerdì 6 marzo 2026 è stata registrata una scossa di terremoto di... Una raccolta di contenuti Si parla di: Mafie nei porti, allarme a Napoli e Ischia. Ischia stop balneazione in due zone dell’isolaDue ordinanze temporanee di divieto di balneazione sono state adottate nei comuni di Ischia e Serrara Fontana dopo gli ultimi controlli dell’Arpac sulla ... napolivillage.com Ischia, divieto di balneazione in zona LidoIl Comune di Ischia dispone l’interdizione temporanea della balneazione nel tratto marino del Lido, a seguito di una segnalazione dell’Agenzia regionale per ... ilgolfo24.it