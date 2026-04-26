Ischia scattano divieti di balneazione in due zone dell’isola

Da 2anews.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Ischia sono state emesse due ordinanze temporanee di divieto di balneazione in due zone dell’isola. La decisione è stata presa dopo i controlli effettuati dall’Arpac sulla qualità delle acque, che hanno evidenziato risultati non conformi ai parametri di sicurezza. Le misure rimarranno in vigore fino a quando non saranno completati i nuovi campionamenti e i successivi controlli. Le aree interessate sono considerate di particolare importanza strategica per l’isola.

Ordinanze temporanee dopo i controlli Arpac sulla qualità delle acque. Stop cautelativo in attesa di nuovi campionamenti: coinvolti due tratti strategici dell’isola d'Ischia. Due ordinanze di divieto di balneazione sono state adottate nei comuni di Ischia e Serrara Fontana a seguito degli ultimi controlli effettuati dall’Arpac sulla qualità delle acque. I provvedimenti riguardano un tratto del Lido di Ischia e l’area marina di Sant’Angelo, due zone particolarmente frequentate e di forte richiamo turistico. In entrambi i casi si tratta di misure temporanee previste dalla normativa, adottate in via precauzionale in attesa di ulteriori campionamenti che potranno eventualmente consentire la revoca dei divieti.🔗 Leggi su 2anews.it

ischia scattano divieti di balneazione in due zone dell8217isola
© 2anews.it - Ischia, scattano divieti di balneazione in due zone dell’isola

Notizie correlate

Leggi anche: Epatite A: il contagio raggiunge Ischia, scattano i divieti anche nei comuni isolani

Scossa di terremoto a Ischia: magnitudo 2.6 avvertita in diversi comuni dell’isolaUn pomeriggio di apprensione ha interessato l’isola di Ischia, dove alle 15:26 di venerdì 6 marzo 2026 è stata registrata una scossa di terremoto di...

Una raccolta di contenuti

Si parla di: Mafie nei porti, allarme a Napoli e Ischia.

ischia scattano divieti diIschia stop balneazione in due zone dell’isolaDue ordinanze temporanee di divieto di balneazione sono state adottate nei comuni di Ischia e Serrara Fontana dopo gli ultimi controlli dell’Arpac sulla ... napolivillage.com

ischia scattano divieti diIschia, divieto di balneazione in zona LidoIl Comune di Ischia dispone l’interdizione temporanea della balneazione nel tratto marino del Lido, a seguito di una segnalazione dell’Agenzia regionale per ... ilgolfo24.it

Digita per trovare news e video correlati.