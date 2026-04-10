Domani, sabato 11 aprile alle ore 18, si terrà l'inaugurazione del nuovo punto elettorale di un candidato in Piazza Risorgimento. L'evento prevede un incontro pubblico con la presenza di rappresentanti politici, musica dal vivo e la partecipazione della comunità locale. La cerimonia segnerà l'apertura ufficiale dello spazio dedicato alla campagna elettorale.

Arezzo, 10 aprile 2026 – Inaugurazione del punto elettorale d i Marco Donati in Piazza Risorgimento. Domani sabato 11 aprile ore 18 un incontro pubblico tra politica, musica live e comunità. Domani sabato 11 aprile alle ore 18.00, in Piazza Risorgimento ad Arezzo, si terrà l’inaugurazione del punto elettorale di Marco Donati, candidato sindaco sostenuto da una coalizione civica composta da 5 liste e 150 candidate e candidati. L’iniziativa rappresenta un momento di incontro aperto alla cittadinanza, pensato per presentare ufficialmente lo spazio della campagna elettorale e avviare un dialogo diretto con i cittadini sui temi centrali per il futuro della città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Inaugurazione del punto elettorale di Marco Donati in Piazza Risorgimento

Marco Donati domani al mercato del Giotto con il gazebo di Scelgo ArezzoArezzo, 27 febbraio 2026 – Prosegue il percorso di ascolto e confronto con il territorio di Marco Donati, consigliere comunale di Scelgo Arezzo e...

La sfida a Palazzo Zanca si accende, Scurria annuncia l'inaugurazione del comitato elettoraleSarà inaugurato sabato 28 marzo il comitato elettorale di Marcello Scurria, candidato sindaco del centrodestra.

Temi più discussi: Apertura del punto elettorale di Noi Moderati ad Arezzo; Corato, Pietro Zona apre il Punto di Ascolto: Non voglio parlare a qualcuno, ma con qualcuno; Martedì l’apertura del comitato elettorale del candidato sindaco di Corato Pietro Zona; Genovesi ha inaugurato sede elettorale.

Andreana Patti, inaugurazione comitato rinviata per vento forteMarsala – È stata annullata e rinviata a data da destinarsi l’inaugurazione del comitato elettorale della candidata sindaca Andreana Patti, prevista per sabato 28 marzo. marsalalive.it

Domani a Trani l'inaugurazione del comitato elettorale di Angelo GuarrielloDomani, venerdì 10 aprile, alle 19.15, Angelo Guarriello, candidato sindaco del centrodestra a Trani, inaugurerà il suo comitato elettorale in via Aldo Moro 56/58. Non solo un luogo fisico, ma uno spa ... traniviva.it

Telearena. . Conto alla rovescia agli sgoccioli, oggi l'inaugurazione del fuori salone aprirà le porte al Vinitaly, domenica il taglio del nastro. In uno scenario internazionale a dir poco critico la sfida è stata mantenere numero e livello degli operatori esteri - facebook.com facebook

Claudio Casini all’inaugurazione del nuovo centro Europe Direct Salento a Lecce: “In un periodo segnato da conflitti, mutamenti geopolitici e crescente insicurezza, è ancora più importante avere un centro capace di entrare in contatto diretto con i cittad x.com