Elezioni Isola chiude la campagna elettorale in piazza insieme a Michele de Pascale e la comica Maria Pia Timo
A pochi giorni dall'apertura dei seggi, il candidato locale ha deciso di chiudere la campagna elettorale con un evento pubblico in piazza del Popolo. L’appuntamento è previsto per domani sera, a partire dalle 19, e vedrà la partecipazione di un esponente politico regionale e di una comica nota per le sue performance sul palco. L'iniziativa mira a coinvolgere direttamente i cittadini e concludere ufficialmente la campagna prima del voto.
A pochi giorni dall'apertura dei seggi, Massimo Isola si avvia alla chiusura della campagna elettorale e organizza una serata conclusiva in piazza del Popolo per domani, venerdì, a partire dalle 19. Casa della Comunità, street tutor e grandi infrastrutture: così Massimo Isola disegna il futuro di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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