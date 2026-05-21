Marciapiedi senza cordoli chiusini e caditoie sfondati FdI | A Vason un quadro desolante

Passeggiando nel centro di Vason, si osservano marciapiedi privi di cordoli, chiusini danneggiati e caditoie sconnesse. Alcuni cordoli sono mancanti o divelti, mentre numerosi chiusini risultano sfondati, creando situazioni di potenziale pericolo per i passanti. La situazione di degrado coinvolge diverse parti della zona, evidenziando un generale stato di incuria che interessa anche le infrastrutture di sicurezza pubblica. La situazione è stata segnalata da un rappresentante di un partito politico locale.

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