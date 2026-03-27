Si sono appena conclusi i sopralluoghi di due giorni svolti dalla Commissione d’inchiesta sui rischi idrogeologici e sismici nella zona romagnola interessata dalle recenti ondate di maltempo. Durante le visite, sono stati osservati fiumi in condizioni di inquinamento e sono stati riscontrati ritardi o mancate realizzazioni di alcune opere di prevenzione e messa in sicurezza.

Buonguerrieri e Colombo al termine dei sopralluoghi: "Il clima non sia un alibi per nascondere le responsabilità di Regione e sindaci" Si è conclusa la due giorni di sopralluoghi della Commissione d’inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico nei territori della Romagna colpiti dalle recenti ondate di maltempo. Al termine delle ispezioni e delle audizioni con amministratori locali e comitati dei cittadini, gli esponenti di Fratelli d’Italia hanno espresso un giudizio critico sulla gestione del territorio e sulla manutenzione dei corsi d'acqua, puntando il dito contro i ritardi e le responsabilità politiche della Regione e di alcuni sindaci del comprensorio. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Commissione d’inchiesta in Romagna, l'affondo di FdI: "Il quadro è impietoso, fiumi non puliti e opere mai realizzate"

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