In viale Romagna si stanno portando avanti i lavori per il rifacimento dei marciapiedi, un intervento che dura da diversi anni. L’intervento fa parte di un progetto più ampio di riqualificazione urbana avviato recentemente. I lavori coinvolgono la sistemazione dei marciapiedi, che attualmente sono privi di barriere architettoniche. L’obiettivo è migliorare la fruibilità dell’area per tutti gli utenti.

Proseguono in viale Romagna i lavori per il rifacimento dei marciapiedi, un intervento atteso da anni e ora al centro di un progetto più ampio di riqualificazione urbana. Il Comune ha avviato la sostituzione dell’asfalto ammalorato con una nuova pavimentazione drenante, pensata per migliorare sicurezza, decoro e gestione delle acque piovane. Il cantiere interessa il tratto compreso tra le vie Lazio e Meda, su entrambi i lati della carreggiata. Dopo il primo segmento, tra via Lazio e via Venezia Tridentina, da oggi e fino al 25 maggio gli operai lavoreranno sulla porzione successiva, tra via Venezia Tridentina e via Venezia Giulia. La circolazione resta garantita in entrambi i sensi di marcia, senza modifiche alla viabilità; l’unica area di cantiere è stata allestita nel parcheggio di via Lazio, all’altezza del civico 10.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Viale Romagna. Marciapiedi senza barriere

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