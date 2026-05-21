Marcello Sacchetta sul bacio con Francesca Tocca | Eravamo presi dalla finale La sceglierei altre mille volte

Marcello Sacchetta ha commentato pubblicamente il bacio con Francesca Tocca, spiegando che era avvenuto durante una fase molto intensa della finale. Ha aggiunto di aver scelto di stare con lei altre mille volte, senza fare riferimenti specifici a momenti o motivazioni. La scena ha attirato l’attenzione del pubblico e dei media, soprattutto perché si è verificata durante la rappresentazione di una coreografia collegata a una performance musicale di rilievo internazionale.

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Marcello Sacchetta rompe il silenzio sul bacio con Francesca Tocca. Un gesto che ha infiammato la coreografia di Per sempre sì, il brano con cui Sal Da Vinci si è conquistato il quinto posto all'Eurovision Song Contest 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Marcello Sacchetta e Francesca Tocca La Verità Dietro l'Esibizione all'Eurovision Sullo stesso argomento Francesca Tocca e Marcello Sacchetta: flirt dopo il bacio all’Eurovision 2026?Protagonisti del gossip sono i ballerini Francesca Tocca e Marcello Sacchetta, che hanno incantato il pubblico con una coreografia romantica... Leggi anche: Francesca Tocca e la vicinanza con Marcello Sacchetta: intimità all’Eurovision Sal Da Vinci manda in visibilio Vienna! Io onestamente ho AMATO tutta l’esibizione, dalla gonna che diventa bandiera, al bacio di Francesca Tocca e Marcello Sacchetta con tutto il pubblico in delirio. Al televoto andremo fortissimo con sta performance . FORZ x.com Marcello Sacchetta sul bacio con Francesca Tocca: Eravamo presi dalla finale. La sceglierei altre mille volteSi continua a parlare del bacio che Marcello Sacchetta ha dato a Francesca Tocca nel corso della finale dell'Eurovision Song Contest. I due ballerini erano i protagonisti della coreografia della canzo ... fanpage.it Francesca Tocca, la sua verità sul bacio con Marcello Sacchetta all'Eurovision 2026: Dovete sapere che...Durante l’esibizione di Sal Da Vinci all’Eurovision 2026, sono saliti sul palco Francesca Tocca e Marcello Sacchetta, che hanno ballato coreografando Per sempre sì. notizie.it