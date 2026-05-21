Marcello Sacchetta parla di Francesca Tocca | La risceglierei subito Poi si rivolge a De Martino | Per lui ci sono anche di notte

Marcello Sacchetta, noto ballerino e coreografo, ha recentemente commentato il suo rapporto con Francesca Tocca, affermando di volerla riprendere immediatamente. Successivamente ha rivolto alcune parole a De Martino, precisando che per lui ci sono anche di notte. La sua partecipazione all’Eurovision Song Contest, incentrata sulla coreografia per Sal Da Vinci su “Per Sempre Sì”, ha attirato molta attenzione, tra polemiche e apprezzamenti, portando Sacchetta a condividere alcuni dettagli sulla propria esperienza.

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