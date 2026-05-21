Maran sfida l’ignoto | il sogno del Mondiale parte da Tirana

L'allenatore ha iniziato la sua avventura in Albania con l'obiettivo di portare una mentalità artigiana nel calcio locale. La sua sfida è quella di cambiare l’approccio e le abitudini di una squadra che punta a migliorare le proprie prestazioni a livello internazionale. La decisione di affidargli la guida tecnica è stata approvata da un’autorità sportiva locale, che ha ritenuto il suo metodo adatto per questa fase di sviluppo. La partenza per Tirana segna l’inizio di un nuovo capitolo per il calcio albanese.

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? Punti chiave Come potrà la mentalità artigiana di Maran trasformare il calcio albanese?. Chi ha dato la benedizione decisiva al tecnico per questo trasferimento?. Quali sono gli obiettivi tecnici che Maran si è prefissato a Tirana?. Perché il passato di Maran con Barella e Naingolan conta oggi?.? In Breve Consultazione con Gianni De Biasi e colloquio con Igli Tare a Milanello.. Obiettivi tecnici: ritorno in Serie B Nations League e qualificazione Europeo.. Esperienze passate con giocatori come Papu Gomez, Barella, Srna e Nainggolan.. Record Catania 2012-13 con 56 punti in Serie A sotto la guida Maran.. A Tirana, Maran si prepara a cambiare vita e a inseguire un sogno chiamato Mondiale dopo ventisette anni di gavetta nel calcio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Maran sfida l’ignoto: il sogno del Mondiale parte da Tirana ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video DEFNECLK NASIL YAPILIR! ÖLÜMCÜL TUZAKLARDAN METAL DEDEKTÖRE KADAR HER EY VAR! Sullo stesso argomento Oltre il silenzio, a canestro: il sogno mondiale degli azzurrini dell'Italbasket parte da ForlìLa città di Forlì si conferma ancora una volta capitale dello sport inclusivo ospitando, dal 15 al 17 maggio, il terzo raduno ufficiale della... Dzeko, ultima grande sfida all’Italia per il sogno Mondiale: tra record, rinascita allo Schalke e l’ombra del ritiroKhephren Thuram via dalla Juve? Il futuro passa dalla Champions: Premier League in agguato! Calciomercato Inter, Bastoni via? È Gila il primo nome...