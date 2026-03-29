Dzeko ultima grande sfida all’Italia per il sogno Mondiale | tra record rinascita allo Schalke e l’ombra del ritiro
Dzeko guida la nazionale bosniaca nella qualificazione ai Mondiali, affrontando l’Italia in una delle ultime sfide della campagna. Dopo aver segnato numerosi record, l’attaccante ha vissuto una stagione di rinascita con lo Schalke 04. Tuttavia, si vocifera che potrebbe annunciare il ritiro dal calcio già questa estate, lasciando un vuoto nel suo percorso professionale.
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