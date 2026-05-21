Il nuovo allenatore della nazionale ha dichiarato di voler qualificarsi per l'Europeo e ha ricordato di aver allenato alcuni giocatori noti, tra cui il Papu, Barella e Nainggolan. Ha anche affermato di aver intrapreso un cambiamento di carriera e di sognare in grande. Ha riferito di aver contattato l’ex tecnico della nazionale precedente, che gli ha confermato di essere la scelta giusta per il ruolo. La sua nomina segna un passo importante nella gestione della squadra nazionale.

Gigi Riva, che non ha mai regalato nulla a nessuno, una volta disse: “Il Cagliari di Maran è molto bello. Tutti sanno cosa fare”. Sentiti complimenti peggiori. Sono passati sei anni e Maran ha deciso che cosa fare della sua vita: è andato ad allenare l’Albania. A 62 anni, per la prima volta vivrà fuori dall’Italia, per la prima volta allenerà una nazionale, per la prima volta avrà un obiettivo che non si chiama salvezza o promozione ma Mondiale. Suona diverso. Maran è un anti-personaggio ma la sua vita è nascosta in un dettaglio: è molto amato nei luoghi in cui è stato. Vale per il Catania, che ha portato al record di punti in A: 56 nel 2012-13, ottavo davanti all’Inter. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Maran: "Albania, puntiamo all’Europeo. Ho allenato il Papu, Barella. Ma Nainggolan, che spettacolo!"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Nainggolan senza filtri: «Il mio prime meglio di Calhanoglu, ma Modric e Barella sono superiori»di Lorenzo VezzaroNainggolan ospite ai microfoni di Sky Calcio Unplugged: il Ninja analizza i centrocampisti moderni e promuove il nuovo corso...

Leggi anche: Albania, Rolando Maran è il nuovo ct della nazionale

Rolando Maran nuovo ct dell'Albania: Puntiamo alla vittoria in Nations League e alla qualificazione ai MondialiRolando Maran è il nuovo ct dell'Albania. L'annuncio è stato dato dal presidente della Federcalcio di Tirana, Armand Duka, che in conferenza stampa accompagnato dall'ex tecnico Sylvinho ha presentato ... calciomercato.com

Rolando Maran è il nuovo ct dell'Albania: esonerato Sylvinho, c'è l'annuncioLa notizia è trapelata in mattinata e in poche ore è divenuta anche ufficiale: Rolando Maran è il nuovo commissario tecnico dell'Albania. firenzeviola.it