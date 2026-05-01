Nainggolan senza filtri | Il mio prime meglio di Calhanoglu ma Modric e Barella sono superiori

Durante un’intervista a Sky Calcio Unplugged, Nainggolan ha commentato i centrocampisti moderni, affermando che il suo miglior periodo è superiore a quello di Calhanoglu. Ha anche dichiarato che Modric e Barella sono di livello superiore rispetto a lui. Nainggolan ha inoltre parlato del nuovo corso dell’Inter guidato da Chivu. Le sue parole si sono concentrate sulle differenze tra i giocatori e sui cambiamenti in atto nel centrocampo nerazzurro.

di Lorenzo Vezzaro Nainggolan ospite ai microfoni di Sky Calcio Unplugged: il Ninja analizza i centrocampisti moderni e promuove il nuovo corso dell’Inter di Chivu. Radja Nainggolan torna a ruggire dai microfoni del podcast Sky Calcio Unplugged, regalando una serie di giudizi taglienti sui protagonisti del calcio attuale. Il belga ha analizzato il valore tecnico dei centrocampisti che oggi dominano la Serie A e il panorama internazionale, prestandosi a un gioco di confronti diretti con il proprio “prime”, ovvero il momento di massimo splendore della sua carriera. Tra i temi toccati non poteva mancare un riferimento alla nuova Inter, che sotto la guida tecnica di Cristian Chivu si appresta a vivere una nuova era.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Nainggolan senza filtri: «Il mio prime meglio di Calhanoglu, ma Modric e Barella sono superiori» Notizie correlate Leggi anche: Belve, Giulia Michelini senza filtri: «Un mio difetto? Rutto. Il circoletto? Ma io sto fuori come una sedia a sdraio!» – Il video Leggi anche: Sassuolo-Inter, formazioni ufficiali: Chivu senza Barella e Calhanoglu, c’è Thuram Approfondimenti e contenuti Nainggolan senza filtri: «Le notti prigioniero di Spalletti, il no alla Juve per gli arbitri, Monchi finto amico»Se il calcio moderno è un salotto di perbenismo e frasi fatte, Radja Nainggolan è il sasso lanciato contro la vetrata. Il «Ninja», 37 anni, oggi gioca nella seconda divisione belga al Patro Eisden ma ... corriere.it Pagina 2 | Nainggolan 'chiuso' da Spalletti a Trigoria: il retroscena con la Roma mai raccontato. E su De Rossi...ROMA - Se è vero che Spalletti mi ha chiuso dentro lo spogliatoio per tenermi 'sotto controllo'? Sì, mi aveva tenuto là, non mi ricordo esattamente il motivo, ma mi diceva: 'Adesso tu 'sta settimana ... corrieredellosport.it