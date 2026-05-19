Noi Moderati giovedì l' onorevole Mara Carfagna sarà ad Arezzo a sostegno di Marcello Comanducci

Da lanazione.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì prossimo ad Arezzo, un rappresentante di un partito moderato sarà presente per sostenere un candidato locale alle prossime elezioni. L'evento si svolgerà in città e coinvolgerà un pubblico interessato alle attività politiche e alle iniziative della squadra di candidatura. La visita dell'esponente politico si inserisce in un calendario di incontri finalizzati a rafforzare la campagna elettorale e a promuovere il sostegno pubblico per il candidato locale.

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Arezzo, 19 maggio 2026 –  Noi Moderat i, giovedì l'onorevole Mara Carfagna sarà ad Arezzo a sostegno di Marcello Comanducci. Noi Moderati di Arezzo si prepara a uno dei passaggi politici più importanti della sua campagna elettorale. Giovedì 21 maggio sarà in città il segretario nazionale, Mara Carfagna, per una conferenza stampa che segna il pieno coinvolgimento del partito nella corsa verso le amministrative del 24 e 25 maggio. Accanto a lei ci saranno il commissario provinciale Marco Casucci e il candidato sindaco del centrodestra Marcello Comanducci, in un appuntamento che punta a consolidare la presenza dei moderati nella coalizione e nel dibattito cittadino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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