Elezioni a Cava e Salerno | arriva Mara Carfagna Noi Moderati nuovi appuntamenti per Marenghi

Domani in Campania, il segretario nazionale di Noi Moderati sarà presente per sostenere le liste e i candidati del partito in vista delle elezioni amministrative che si terranno il 24 e 25 maggio. La visita si svolgerà a Cava e Salerno, dove sono attese diverse iniziative politiche e incontri con i rappresentanti locali. L’arrivo di Mara Carfagna si inserisce in un calendario di appuntamenti volto a rafforzare la presenza del partito in queste due città.

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