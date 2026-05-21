All’Istituto Geografico Militare, i bambini stanno imparando a realizzare mappe e a usare bussole, trasformandosi in piccoli cartografi. Durante le attività, vengono guidati nel disegno di rappresentazioni territoriali e nell’utilizzo degli strumenti per orientarsi. Le esercitazioni prevedono anche l’individuazione di punti di riferimento e la lettura di carte, permettendo ai partecipanti di acquisire competenze pratiche legate alla geografia. L’obiettivo è avvicinare i più giovani al mondo della mappatura e della navigazione.

Firenze, 21 maggio 2026 – Chi ha detto che le mappe servono soltanto a indicare una strada? Se raccontate bene, possono addirittura spalancare mondi. È l’Istituto Geografico Militare lo farà aprendo le proprie porte alle famiglie e, soprattutto, ai bambini, con una tre giorni dal titolo “Cartografo per un giorno”, a partire da domani e per tutto il fine settimana. Da venerdì a domenica laboratori e intrattenimento gratuiti pensati per i più piccoli, nell’ambito della tredicesima edizione di Firenze dei Bambini. A prima vista, l’Istituto Geografico Militare potrebbe sembrare un luogo lontano dall’infanzia: carte topografiche, strumenti di misurazione, rilievi, precisione, storia militare e geografica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mappe e bussole: all’Istituto Geografico Militare i bambini diventano cartografi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Orienteering: a Bologna i parchi del Navile domenica 19 saranno invasi da mappe e bussoleBologna, 15 aprile 2026 – Il quartiere Navile si prepara a diventare terreno di una appassionante giornata con cartina e bussola.

Gli studenti diventano attori. Successo per i laboratori dell’Istituto comprensivoDa oltre 40 anni, l’amministrazione comunale promuove l’educazione teatrale all’interno dell’Istituto comprensivo di Medicina, finanziando...

Progetto Pegaso, la nuova frontiera della geolocalizzazione satellitareLa presentazione all'Istituto geografico militare. Un progetto che ha visto la sinergia tra mondo militare e civile e tra pubblico e privato Presentato il progetto Pegaso all'Istituto Geografico ... rainews.it

Firenze, presentato il progetto Pegaso all’Istituto Geografico MilitareFirenze, 22 maggio 2024 -Il progetto Pegaso rappresenta un'importante pietra miliare nel panorama delle tecnologie geospaziali, offrendo al Paese una soluzione avanzata e affidabile per la ... lanazione.it