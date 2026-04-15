Orienteering | a Bologna i parchi del Navile domenica 19 saranno invasi da mappe e bussole

Domenica 19 aprile, i parchi del Navile a Bologna ospiteranno un evento di orienteering, con partecipanti che utilizzeranno mappe e bussole per orientarsi nel territorio. L'iniziativa coinvolgerà diverse aree verdi del quartiere, offrendo un'occasione per praticare questa disciplina sportiva all'aperto. L’evento è aperto a tutti e si svolgerà durante l’intera giornata, coinvolgendo sia principianti che esperti.

Bologna, 15 aprile 2026 – Il quartiere Navile si prepara a diventare terreno di una appassionante giornata con cartina e bussola. Domenica 19 aprile infatti è in programma una sfida sportiva di orienteering che però sarà aperta a tutti, non solo agli atleti agonisti. Ad organizzarla, la società di casa Polisportiva Circolo Dozza: “Sarà un’occasione per provare questo sport – spiega il team promotore – anche per chi non lo conosce o ha solo sentito nominarlo e vorrebbe scoprire di cosa si tratta. Ma anche chi vorrebbe migliorare il proprio senso dell’orientamento: qualcosa che può esserci utile ogni giorno”. Appuntamento dunque domenica 19...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Orienteering: a Bologna i parchi del Navile domenica 19 saranno invasi da mappe e bussole Notizie correlate Orienteering a scuola, parte il progetto sportivo tra mappe e natura: i dettagliLa polisportiva Masi di Casalecchio di Reno, in collaborazione con il Comune di Ferrara, ha presentato nella mattina di lunedì 9 il progetto di... Scherma, Coppa del Mondo Paralimpica di Pisa: da giovedì 19 a domenica 22 febbraioE’ tutto pronto per l’11^ edizione della “classicissima” di scherma in carrozzina all’ombra della Torre Pendente.