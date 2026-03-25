Gli studenti diventano attori Successo per i laboratori dell’Istituto comprensivo

Gli studenti dell’Istituto comprensivo di Medicina hanno partecipato a laboratori teatrali finanziati dall’amministrazione comunale, che sostiene questa attività da più di 40 anni. Il progetto, completamente coperto con fondi pubblici, mira a coinvolgere i giovani in attività legate alla rappresentazione teatrale. La partecipazione degli studenti si è conclusa con una rappresentazione pubblica a cui hanno assistito genitori e insegnanti.

Da oltre 40 anni, l’amministrazione comunale promuove l’ educazione teatrale all’interno dell’Istituto comprensivo di Medicina, finanziando integralmente il progetto. Un’iniziativa che, fino a oggi, ha coinvolto oltre 611 classi delle scuole secondarie di primo grado e 145 classi delle primarie. Anche per il 20252026, tutte le ragazze e i ragazzi delle prime, seconde e terze delle medie Simoni hanno partecipato ai laboratori teatrali coordinati da La Baracca–Testoni Ragazzi. Il programma nell’orario scolastico offre l’opportunità di sperimentare percorsi di apprendimento finalizzati allo sviluppo delle competenze creative, espressive e comunicative. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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