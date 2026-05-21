Manuel Lando | Per andare alle Olimpiadi serve essere tra i primi 3 italiani | uno stimolo Sopra i 2,25 contano i dettagli

Manuel Lando, ospite di OA Focus sul canale YouTube di OA Sport, ha parlato delle qualificazioni alle Olimpiadi, sottolineando che per conquistare un posto tra i primi tre italiani in disciplina serve mantenere alte le prestazioni, considerando che oltre i due metri e venticinque centimetri sono determinanti i dettagli. Ha spiegato che raggiungere questa soglia rappresenta uno stimolo importante, ma ha anche evidenziato quanto ogni dettaglio possa fare la differenza in una competizione di alto livello.

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Manuel Lando è stato l’ultimo ospite di OA Focus, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Il saltatore in alto veneto, medaglia d’argento ai Campionati europei under 23 nel 2021, si è raccontato a 360 gradi partendo dai primi passi nell’atletica, passando per il presente e finendo con gli obiettivi futuri. Il classe 2000 ha iniziato il suo racconto dal movimento del salto in alto maschile italiano che, come pare, ha un punto focale ben preciso: “ Tamberi è stato l’apripista di questo movimento. La carica che è partita dall’oro di Tokyo ha fatto capire a tutti che dando il massimo si possono ottenere grandi risultati. Per ognuno di noi ha rappresentato uno stimolo notevole. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Manuel Lando: “Per andare alle Olimpiadi serve essere tra i primi 3 italiani: uno stimolo. Sopra i 2,25 contano i dettagli” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Manuel Lando: il futuro dell’alto italiano tra concorrenza, infortuni e sogni europeiDall’argento agli Europei Under 23 alla finale continentale di Roma 2024: Manuel Lando è uno dei protagonisti della nuova generazione del salto in... Cagliari-Napoli, Conte dà la carica: “Messa pressione a chi sta davanti. Deve essere uno stimolo”Antonio Conte ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita di Cagliari-Napoli. 70 Years Ago Today: Stirling Moss (Maserati) wins the 100-lap Monaco Grand Prix after pole position from Juan Manuel Fangio, who shares second place with Peter Collins (Ferrari) to score his first F1 podium, while Jean Behra (Maserati) finishes third to clai reddit