Dopo la vittoria contro il Cagliari, Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di DAZN, parlando del momento della squadra e di quella davanti in classifica. Il tecnico leccese ha sottolineato l’importanza di mantenere alta la concentrazione e di considerare il vantaggio di sei punti rispetto a Milan e Inter. La squadra si prepara ora alla prossima sfida contro la Fiorentina.

Antonio Conte ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita di Cagliari-Napoli. Il tecnico leccese ha caricato l’ambiente dopo il successo sui sardi, con un occhio indirizzato a Milan e soprattutto Inter, momentanemaente a +6, in attesa della sfida contro la Fiorentina. Conte gasa i tifosi del Napoli: le dichiarazioni. “Si nel primo tempo abbiamo sbagliato troppo e siamo stati sporchi. Dovevamo fare meglio. Il Cagliari non veniva a pressare, aspettava il nostro errore per ripartire. Noi potevamo fare meglio in costruzione. Abbiamo cercato il secondo gol, perché queste partite sono in bilico e basta una palla lunga o un calcio d’angolo e pareggi una partita dominata. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Cagliari-Napoli, Conte dà la carica: “Messa pressione a chi sta davanti. Deve essere uno stimolo”

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