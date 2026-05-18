Manuel Lando | il futuro dell’alto italiano tra concorrenza infortuni e sogni europei

Manuel Lando, atleta dell’alto italiano, ha recentemente partecipato agli Europei Under 23, conquistando un argento. Ora si prepara per la finale continentale che si terrà a Roma nel 2024. Nel corso della sua carriera, ha affrontato diverse sfide tra cui infortuni e concorrenza interna. Ha già ottenuto risultati di rilievo a livello giovanile e si sta concentrando sulla crescita personale e sulle competizioni future. La sua presenza nel panorama sportivo italiano si fa sempre più notare.

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Dall’argento agli Europei Under 23 alla finale continentale di Roma 2024: Manuel Lando è uno dei protagonisti della nuova generazione del salto in alto italiano In questa intervista esclusiva di FOCUS parliamo della crescita dell’atletica italiana, della straordinaria concorrenza interna nel salto in alto, dei problemi fisici che stanno colpendo molti altisti e dell’evoluzione tecnica delle gare internazionali. Manuel racconta il suo percorso: dagli inizi nel nuoto alla scelta definitiva dell’atletica, passando per i primi successi internazionali fino agli obiettivi futuri. Un confronto tecnico e mentale sul presente e sul futuro del salto... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Manuel Lando: il futuro dell’alto italiano tra concorrenza, infortuni e sogni europei ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Manuel Lando: il futuro dell'alto italiano tra concorrenza, infortuni e sogni europei Sullo stesso argomento Trento, addio all’Europa: Modena vince 3-1 tra infortuni e sogni infranti? Cosa scoprirai Come influirà l'infortunio di Bristot sulle prossime scelte tecniche? Chi sono i giocatori chiave che hanno condizionato il... Serie A: tra sogni di mercato, infortuni e la crisi degli arbitriIl calcio italiano non è mai stato così sospeso tra l’euforia del riscatto e il sospetto che logora le fondamenta del gioco.