Mantide di Parabiago tensione e accuse choc | Cercavano un killer che uccidesse Ravasio per 10mila euro

Nella giornata del 21 maggio 2026 si è svolta un'udienza nel processo riguardante la morte di Fabio Ravasio, a Busto Arsizio. Durante l'udienza sono emerse testimonianze che hanno portato a tensioni tra le parti e a un momento di caos che ha causato la sospensione dell'udienza stessa. Le testimonianze riportano accuse e ricostruzioni che dipingono un quadro complesso e carico di tensione, con dettagli inquietanti riguardanti il contesto delle indagini.

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