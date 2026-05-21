Mantide di Parabiago tensione e accuse choc | Cercavano un killer che uccidesse Ravasio per 10mila euro
Nella giornata del 21 maggio 2026 si è svolta un'udienza nel processo riguardante la morte di Fabio Ravasio, a Busto Arsizio. Durante l'udienza sono emerse testimonianze che hanno portato a tensioni tra le parti e a un momento di caos che ha causato la sospensione dell'udienza stessa. Le testimonianze riportano accuse e ricostruzioni che dipingono un quadro complesso e carico di tensione, con dettagli inquietanti riguardanti il contesto delle indagini.
Busto Arsizio (Varese), 21 maggio 2026 – Nuova udienza ad alta tensione nel processo per la morte di Fabio Ravasio, con testimonianze pesanti, ricostruzioni inquietanti e un momento di caos che ha portato alla sospensione dell’udienza. Al centro della giornata le dichiarazioni di diversi testimoni legati al bar di Parabiago frequentato dagli imputati, tra accuse di presunti progetti omicidi, interessi economici e rapporti deteriorati. Ad aprire la giornata è stato un ultras del Milan, che ha raccontato un episodio gravissimo: “Mi avevano chiesto di trovare un killer per uccidere Ravasio per 10mila euro. Li ho mandati a quel paese e ho detto a Ferretti di allontanarsi”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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