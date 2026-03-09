Fabio Ravasio ucciso in un finto incidente niente perizia psichiatrica per la Mantide di Parabiago

Nella giornata di oggi, la Corte d'Assise di Busto Arsizio ha deciso di non procedere con la perizia psichiatrica richiesta per Adilma Pereira Carneiro, nota come la Mantide di Parabiago. La decisione arriva nel contesto dell’inchiesta sulla morte di Fabio Ravasio, avvenuta in circostanze che gli inquirenti hanno qualificato come un finto incidente.

