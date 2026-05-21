Manifestazione ' No moschea' polemica per la presenza di Roberto Fiore | Neofascisti non sono i benvenuti a Foggia

Domani si svolgerà a Foggia una manifestazione contro la costruzione di una moschea, che ha suscitato diverse polemiche. La presenza di un noto esponente di un movimento politico di estrema destra ha generato critiche e proteste da parte di alcuni gruppi locali. A causa di sovrapposizioni con altre iniziative in città, le autorità hanno deciso di spostare la manifestazione davanti a un monumento pubblico, modificando così il luogo originariamente previsto. La giornata si preannuncia quindi tesa e ricca di tensioni.

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