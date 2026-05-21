Cgil e associazioni democratiche | No a manifestazioni xenofobe neofascisti non benvenuti a Foggia

Le organizzazioni sindacali e le associazioni democratiche si sono espresse contro le manifestazioni di natura xenofoba e neofascista programmate nella città di Foggia. In un comunicato congiunto, hanno dichiarato che tali eventi non sono tollerati e hanno invitato le autorità a vigilare affinché non si svolgano iniziative che possano alimentare tensioni o discriminazioni. Le parti coinvolte hanno ribadito l’impegno a contrastare ogni forma di odio e a promuovere un clima di rispetto e inclusione nella comunità.

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CGIL E ASSOCIAZIONI DEMOCRATICHE: “NO A MANIFESTAZIONI XENOFOBE, I NEOFASCISTI NON SONO BENVENUTI A FOGGIA. PREFETTURA E QUESTURA VIGILINO SU CHI ALIMENTA PAURE E RAZZISMO” "La manifestazione di domani a Foggia non ha nulla dello spontaneismo civile e democratico se vi partecipano esponenti neofascisti come Roberto Fiore, che vorrei ricordare è stato condannato in primo grado a 8 anni per l'assalto alla sede nazionale della Cgil". È quanto afferma il segretario generale della Cgil, Gianni Palma, a nome anche del lungo elenco di associazioni di impegno democratico che fanno parte del coordinamento "La Via Maestra", come ANPI, Arci e tante altre. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Cgil e associazioni democratiche: “No a manifestazioni xenofobe, neofascisti non benvenuti a Foggia” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Assalto alla Cgil a Roma del 2021, condanne definitive per altri 5 neofascisti: quasi 30 anni di carcereAltri 5 militanti neofascisti condannati per devastazione nell’assalto alla sede della Cgil del 9 ottobre 2021, durante la manifestazione No Green... Belle Ciao Cgil Foggia su femminicidio Stefania RagoUn altro femminicidio , la vittima Stefania Rago, una giovane donna, uccisa da suo marito. Modena, città a nervi tesi: tensione al presidio di Forza NuovaIn 500 al presidio Cgil-Pd. Cariche su antagonisti centri sociali Modena, 21 mag. (askanews) - È in carcere il 31enne italiano di seconda generazione che sabato scorso ha lanciato l'auto sui passanti ... msn.com Ricci (Cgil Napoli e Campania), 'una grande spinta democratica per cambiare il Paese'Oggi parte in tutta Italia, in tutte le piazza la campagna della Cgil di raccolta firme a sostegno di due proposte di iniziativa popolare su salute e appalti. (ANSA) ... ansa.it