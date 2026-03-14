Windsor park la polemica | Sede culturale o moschea? Sono necessarie verifiche

Al Windsor Park si verifica una disputa riguardo alla natura dell’associazione che opera in quella sede, descritta come un’organizzazione con attività culturali. La questura ha annunciato che saranno condotte verifiche per chiarire se l’edificio venga utilizzato come spazio culturale o come moschea. La questura ha dichiarato di aver avviato controlli ufficiali per accertare l’effettivo utilizzo della struttura.

"Al Windsor Park c’è una associazione che apparentemente opera come realtà culturale impegnata nell’integrazione ma che, tuttavia, viste le indicazioni che limitano l’accesso ai soli uomini e la presenza quasi esclusiva di tappeti appare strutturata più come luogo di preghiera che come sede di attività culturali o sportive". Ad annunciare un’interrogazione in consiglio comunale per chiedere all’Amministrazione se sia a conoscenza di quanto avviene nella sede dell’associazione Nova Generazione, situata al piano terra del Windsor Park sono il capogruppo Fd’I in consiglio Luca Negrini e la vicecapogruppo Elisa Rossini. "Ci siamo recati a effettuare un sopralluogo presso alcuni locali presenti nel complesso Windsor Park, dove si trova un’associazione che apparentemente opera come realtà culturale impegnata nell’integrazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Windsor park, la polemica: "Sede culturale o moschea? Sono necessarie verifiche" Articoli correlati "Associazione culturale o moschea?", FdI chiede verifiche in via San FaustinoNel mirino la sede dell'Associazione Nova Generazione situata al pian terreno del complesso Windsor Park. Nuova antenna in via Cerretta alta: "Il Comune non ha poteri reali ma faremo le necessarie verifiche"L’installazione di una nuova antenna per la telefonia preoccupa il gruppo No 5G di Vezzano.