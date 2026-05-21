L’assessore Giulio De Santis ha rilasciato una dichiarazione riguardo alla manifestazione organizzata da Forza Nuova. La dichiarazione si concentra sui fatti relativi all’evento e alle sue implicazioni. Non sono stati forniti dettagli personali o opinioni sull’evento stesso. La comunicazione si limita a riferire le posizioni ufficiali dell’assessore e a chiarire eventuali aspetti legali o organizzativi correlati alla manifestazione. Nessun elemento aggiuntivo o interpretativo è stato inserito.

Parliamo di realtà spesso non radicate nel territorio cittadino, che non rappresentano la storia, la cultura democratica e il tessuto sociale di Foggia. È doveroso ricordare che Roberto Fiore, leader nazionale di Forza Nuova, Giuliano Castellino e Luigi Aronica sono stati condannati nel processo relativo all’assalto alla sede nazionale della CGIL del 9 ottobre 2021 a Roma, episodio qualificato dalla magistratura come uno dei più gravi fatti di violenza politica degli ultimi anni nel Paese. Nei loro confronti sono stati contestati, a vario titolo, reati come devastazione aggravata, resistenza pluriaggravata a pubblico ufficiale e istigazione a delinquere. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Manifestazione Forza Nuova, la dichiarazione dell’assessore Giulio De Santis

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