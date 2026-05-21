Manifestazione Forza Nuova la dichiarazione dell’assessore Giulio De Santis
L’assessore Giulio De Santis ha rilasciato una dichiarazione riguardo alla manifestazione organizzata da Forza Nuova. La dichiarazione si concentra sui fatti relativi all’evento e alle sue implicazioni. Non sono stati forniti dettagli personali o opinioni sull’evento stesso. La comunicazione si limita a riferire le posizioni ufficiali dell’assessore e a chiarire eventuali aspetti legali o organizzativi correlati alla manifestazione. Nessun elemento aggiuntivo o interpretativo è stato inserito.
Parliamo di realtà spesso non radicate nel territorio cittadino, che non rappresentano la storia, la cultura democratica e il tessuto sociale di Foggia. È doveroso ricordare che Roberto Fiore, leader nazionale di Forza Nuova, Giuliano Castellino e Luigi Aronica sono stati condannati nel processo relativo all’assalto alla sede nazionale della CGIL del 9 ottobre 2021 a Roma, episodio qualificato dalla magistratura come uno dei più gravi fatti di violenza politica degli ultimi anni nel Paese. Nei loro confronti sono stati contestati, a vario titolo, reati come devastazione aggravata, resistenza pluriaggravata a pubblico ufficiale e istigazione a delinquere. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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