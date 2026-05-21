Immigrazione a Foggia l' assessore De Santis ' sfida' Salvini | Non siamo dei cretini sei tu il responsabile

L'assessore alla Legalità del Comune di Foggia ha pubblicato un videomessaggio indirizzato al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, vicepresidente del Consiglio dei ministri. Nel messaggio, l’assessore ha risposto alle dichiarazioni del ministro sull’immigrazione, affermando che la città non si considera responsabile di alcune affermazioni fatte dal ministro stesso. La discussione pubblica sulla gestione dell’immigrazione e le responsabilità delle istituzioni continua a essere al centro del dibattito locale e nazionale.

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L'assessore alla Legalità del Comune di Foggia, Giulio De Santis, invia un videomessaggio al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nonchè vicepresidente del Consiglio dei ministri Matteo Salvini. Lo fa da un 'quartiere di frontiera' quello che si snoda a partire dalla Stazione Ferroviaria. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Foggia, caos in via Castiglione: De Santis punta al modello spagnolo? Punti chiave Come può il modello spagnolo risolvere il caos in via Castiglione? Perché solo l'8% delle quote assegnate diventa permesso di... Il linguaggio dei giovani: "Sei troppo aura, tu sei baka"Vi è mai capitato di camminare per strada e sentire qualcuno parlare di “punti aura“ e “baka 67“? No, non siete finiti in un universo parallelo,... Botte tra immigrati e disordini a Foggia. Ancora una volta scene vergognose e inaccettabili nelle nostre città: risse, violenza e caos seminati da chi arriva in Italia e non rispetta minimamente le nostre leggi e il nostro modo di vivere. Per questa gente deve esser x.com Braccianti ridotti in schiavitù, maxi indagini della Dda di Potenza: un arresto anche a Piacenza. I lavoratori indiani pagavano tra gli 8.500 e i 13mila euro per ottenere il visto poi una volta in Italia venivano sfruttati nei campi reddit Verso la Giornata Mondiale del Rifugiato, presentato il dossier: immigrazione stabile, che va a scuola e genera economiaSi è svolta nella Sala Rosa del Palazzetto dell’Arte di Foggia la presentazione del Dossier statistico immigrazione 2025, che segna l’avvio del calendario di eventi in preparazione della Giornata M ... foggiacittaaperta.it Dossier statistico immigrazione, il 12 maggio la presentazione a FoggiaSi svolgerà martedì 12 maggio, alle ore 10.30, nella Sala Rosa del Palazzetto dell’Arte di Foggia (via Galliani 1) la presentazione del Dossier statistico immigrazione 2025, che segna l’avvio del ca ... foggiacittaaperta.it