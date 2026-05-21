Manifestazione di Forza Nuova De Santis invita alla calma | Non offriamo visibilità a chi cerca lo scontro

Una manifestazione di Forza Nuova si è svolta recentemente, attirando l'attenzione su un clima di tensione pubblico. De Santis, uno dei rappresentanti del gruppo, ha invitato le forze democratiche, le associazioni, i sindacati e i cittadini a mantenere un confronto civile e responsabile. Ha inoltre chiesto di evitare provocazioni o atteggiamenti che possano esasperare il dibattito pubblico, sottolineando che non si intende offrire visibilità a chi cerca lo scontro.

L'invito, alle forze democratiche, alle associazioni, ai sindacati e ai cittadini comuni, è quello di mantenere un clima di “confronto civile e responsabile” e di evitare ogni forma di provocazione o di esasperazione del dibattito pubblico. A formularlo è l'assessore alla Sicurezza, Giulio De. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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