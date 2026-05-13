Si votano i luoghi del cuore nel censimento Fai 2026 | Donatella Di Pietrantonio sceglie la chiesa di Penne nel suo video podcast

Dal 12 maggio al 15 dicembre 2026 sarà possibile partecipare al censimento Fai 2026 per votare i luoghi del cuore. Durante questo periodo, gli utenti potranno esprimere le proprie preferenze per sostenere i siti che desiderano salvare o valorizzare. In un video podcast, la scrittrice ha scelto di indicare la chiesa di Penne come il suo luogo del cuore. La partecipazione è aperta a tutti coloro che vogliono contribuire alla tutela del patrimonio locale.

Dal 12 maggio al 15 dicembre 2026 sarà possibile votare i luoghi del cuore nel nuovo censimento Fai e “salvare” quelli che ricevono più preferenze.Sono luoghi, seppur amati, custodi di storie personali e collettive, abbandonati o dimenticati nei territori più fragili e isolati, o trascurati e.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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